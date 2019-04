De llevar basura de Pachuca a Tecámac podrían alquilar camiones: regidor

El regidor independiente Navor Rojas Mancera descartó que el ayuntamiento de Pachuca pueda construir una planta de transferencia para la disposición de la basura debido a que carece de los recursos necesarios, por lo que analizan la posibilidad de llevar los desechos a Téllez o Tecámac.



Precisó que la planta de transferencia requerirá de recursos que no tiene el ayuntamiento, por lo que precisó han hecho algunos recorridos en Tecámac y Téllez, a fin de conocer si hay posibilidad de llevar las 400 toneladas de basura diaria que genera el municipio.

El asambleísta consideró que uno de los sitios más viables es Tecámac. Sin embargo, se tiene que analizar si la empresa Tecmed, encargada del manejo de desperdicios en la capital del estado, podría realizar los recorridos a ese lugar o si tendría que contratar otros camiones.

Señaló que la próxima semana podrían tomar la decisión. En tanto, dijo que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) debe otorgar un plazo mayor para que trabajar al respecto.

“Nosotros estamos concientes de que El Huixmí ya no tiene razón para seguir. No nos autorizan una celda más y aunque así fuera no tenemos los 20 millones de pesos que cuesta”, concluyó.