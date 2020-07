De ser requerida, expareja de Pascual Charrez colaborará con autoridades

En medio de la investigación que pesa sobre el edil de Ixmiquilpan Pascual Charrez, por presuntos nexos con el grupo delictivo Los Hades, Susana Paz García, su expareja sentimental, expresó que en caso de ser requerida por las autoridades penales acudirá a colaborar.

La extitular de la Secretaría de Obras Públicas de la demarcación, junto con integrantes de la organización Por Nuestras Familias, se deslindó del alcalde, pues está en desacuerdo con su forma de gobernar debido a que ha aumentado la inseguridad en el municipio, aseguró.

Cuestionada, sobre que Pascual Charrez apareció en el mapa de objetivos delincuenciales prioritarios del gobierno estatal, por probables nexos con el grupo Los Hades, dedicado al narcomenudeo y robo de hidrocarburo, comentó:

"Me reservo mi derecho a un posicionamiento público, no quisiera interrumpir alguna investigación que pudiera estar en curso. Lo he dicho siempre y lo manifiesto, pues es mi forma de proceder en la vida, cooperar con las autoridades y ser respetuosa de las leyes”, declaró.