¿Debate o futbol? Pondera equipo de Menchaca participación en el tercer encuentro

A dos días que se lleve a cabo el tercer debate entre candidatos a la gubernatura de Hidalgo, el equipo de campaña de Juntos Hacemos Historia aún analiza si acudirá el candidato Julio Menchaca Salazar, ya que consideran que debido al partido de ida de la final de futbol en el que juega el Pachuca, el ejercicio democrático tendrá poca audiencia.

De acuerdo con el coordinador de campaña de Juntos Hacemos Historia, Natividad Castrejón Valdez, el candidato Julio Menchaca toda su vida ha estado preparado porque es un hombre profesional, por lo que de cara al jueves 26 de mayo “está preparado no solo para debatir sino para gobernar”.

Natividad Castrejón mencionó que este el lunes tuvieron reunión en el equipo de campaña del candidato donde harían un análisis para considerar si es prudente que asista o no al debate. De acuerdo con comunicación social de la candidatura común, hasta este martes continúan considerándolo.

El coordinador de la campaña explicó que en el equipo existen diferentes voces, los que apoyan que el candidato asista a todos los debates y los que no apoyan que vaya a todos, por lo que el miércoles 25 de mayo tomarán la decisión.

Personalmente, dijo, “no me gustan ese tipo de debates, más bien por el formato; parece un formato tan acartonado y limitante que realmente los candidatos no pueden expresar con toda su fuerza lo que tienen que transmitir. Para mí hubiera sido suficiente el primero, el segundo me pareció muy insípido y las segundas y terceras partes casi nunca son buenas”.