Deberá Encuentro Solidario regresar recursos por falta de candidaturas

El Partido Encuentro Solidario (PES) deberá regresar el recurso destinado para sus gastos de campaña por 858 mil 688.91 pesos, debido a que no registró candidatos en ninguno de los 18 distritos locales para el proceso electoral 2020-2021 en que se renovará el Congreso de Hidalgo.

Además, la determinación de no presentar postulaciones de la dirigencia nacional del partido, representada por Hugo Eric Flores Cervantes, tendrá repercusiones en su financiamiento para 2022, pues no obtendrá prerrogativas para sus actividades ordinarias al no tener mínimo tres por ciento de la votación este año.

Así lo informó el consejero del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) Salvador Domingo Franco Assad.

Si ya les entregamos algo, pues ellos lo tendrían que regresar. Vamos a checar si ya hemos entregado algo, eso lo tendrán que devolver porque no van a ir a campaña", explicó en entrevista con AM Hidalgo.

Asimismo, el integrante del consejo general del IEEH mencionó que continuarán otorgando el gasto ordinario de este año al PES, pues ya está destinado para ese fin y al ser un partido nacional, un órgano estatal no tiene facultad para determinar sobre sus prerrogativas federales.

El (recurso) ordinario, sí se continuará otorgando, pues es un partido nacional (...) Sin embargo, la consecuencia de no participar (en la elección) es que al no tener el porcentaje mínimo de tres por ciento (señalado en el Código Electoral de Hidalgo), el año próximo no van a tener financiamiento estatal", agregó el consejero.

El PES decidió no registrar candidatos en Hidalgo según acordaron en sesión extraordinaria los integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional, informó el secretario ejecutivo del IEEH, Uriel Lugo Huerta.

A su vez, el consejero del Instituto Electoral de Hidalgo, Francisco Martínez Ballesteros, exhortó a los integrantes de este partido a no dejar pasar la oportunidad de representar a los ciudadanos que se identifican con su ideología política.