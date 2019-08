Decidirá Conagua uso de recursos hídricos de Hidalgo para aeropuerto: Fayad

Será la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la que determine si utilizarán recursos hídricos del territorio hidalguense para la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, en el Estado de México.

Omar Fayad Meneses, gobernador del estado, dijo carecer de información sobre posibles afectaciones a Hidalgo, específicamente por el uso de agua procedente de municipios del Valle de México a través de la construcción de un acueducto.

“Entiendo que el Gobierno de la República está solicitando todas las autorizaciones, por ello, cuando la Conagua se pronuncia, esa será la versión oficial, de ahí que nosotros conozcamos la capacidad del acuífero que requeriría el aeropuerto para su construcción, son datos que no sabemos”, expresó.

Al tiempo de declararse “defensor del aeropuerto de Santa Lucía”, el gobernador agregó que “si se consume agua de Hidalgo, pues tampoco me preocupo, porque si hay suficiencia, quiere decir que ya se analizó, y si ya se hizo, quiere decir que no tiene problemas, pero a mí no me corresponde decir si hay o no suficiencia”, indicó.

Ante los señalamientos por afectación hídrica para Hidalgo, el gobernador consideró que quizá las voces sean de un grupo de personas que quieren frenar el proyecto.

“Recuerden lo que pasó en la planta de cerveza en Apan, siendo que tiene todos los permisos de autorización y que no va a afectar un acuífero y que se garantiza el abasto de agua en la región. Hay quién quiso molestar con ese tema. Que al presidente de México también lo quieren molestar, yo me iría con cuidado”, señaló.

Lo anterior lo dijo luego de asistir a los foros de consulta ‘Mujeres Trabajando Juntas por la Transformación de México’.

En dichos foros también estuvo presente Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Los planteamientos expresados en el foro servirán para elaborar un diagnóstico que fortalezca la agenda nacional con la finalidad de elaborar políticas públicas en materia de igualdad de género.