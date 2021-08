Decisión correcta mantener clases a distancia en Huasca: padres y madres

La decisión de no tener clases presenciales fue la correcta, consideran madres y padres de familia de nivel primaria y secundaria en el municipio Huasca de Ocampo después que este lunes se suspendió el regreso a las aulas por indicaciones de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) para evitar más contagios de COVID-19 en la demarcación.

En sondeo realizado por AM Hidalgo en el marco de la entrega de libros de texto a padres y madres de familia de la escuela primaria Melchor Ocampo en Huasca, consideraron que lo mejor es continuar con clases virtuales pues las complicaciones que representan no se comparan con los riesgos que puede generar un contagio dentro del núcleo familiar, argumentaron.

Huasca se encontraba entre los 15 municipios autorizados para el regreso a clases presenciales, pero la tarde de este domingo la SEPH envió un comunicado a la dirección de la primaria Melchor Ocampo y de la secundaria Teodomiro Manzano para solicitar la cancelación del retorno a las aulas debido a los numerosos contagios en el municipio.

Por otra parte, la única institución que regresó a las aulas fue el Colegio de Bachilleres de Hidalgo (Cobaeh), plantel Huasca, que de manera paulatina y escalonada convocó a su alumnado para llevar a cabo el primer día de clases al que asistieron 75 estudiantes, un tercio de su matrícula total.

Griselda Méndez, madre de Cristina, quien pasó a cuarto grado de primaria en la escuela Melchor Ocampo, dijo que de ninguna manera su hija regresará a clases presenciales debido a que su hija tiene una enfermedad en la garganta que incluso la ha llevado al quirófano tres veces a su corta edad, situación que ha debilitado sus defensas.

Por lo anterior, desde el inicio de la pandemia Griselda solicitó a las autoridades escolares que su hija tomara clases a distancia incluso cuando se planeara un retorno a las aulas, y aunque mantener esa modalidad ha sido muy difícil, han logrado sobrellevar la educación de Cristina.

Me salí de trabajar para cuidar a mi hija, ya la salvamos tres veces de perder la vida, no pienso arriesgarla ahorita. Por eso considero que es correcta la decisión de no regresar a clases, igual para todos los papás que están preocupados porque sus hijos se enfermen o los mismos maestros, para que gocen de buena salud”, puntualizó Griselda.