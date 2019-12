Defiende AMLO a embajador acusado de robar libro

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió la trayectoria del embajador en Argentina, Óscar Ricardo Valero Recio Becerra y trató de minimizar con ello el video con el que fue acusado de haberse robado un libro en Argentina.

El fin de semana, comenzó a circular en redes sociales un video de seguridad del embajador Recio Becerra entrando a una librería, tomando un libro de una estantería y saliendo con él oculto en un periódico, por lo que se le acusó de intentar robar el ejemplar.

Esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "se trata de una persona con una trayectoria, yo diría a limpia en política exterior, es importante que se sepa, Ricardo Valero es un diplomático de carrera, un hombre con mucha cultura".

Pidió que el caso se observe "en su justa dimensión" e hizo un llamado a no hacer un "linchamiento público" contra el embajador que "destruya su dignidad".

"Fue, en los mejores tiempos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Subsecretario de Relaciones Exteriores, legislador, coordinador del grupo parlamentario del PRD, muy cercano a Porfirio Muñoz Ledo, sobre todo lo que tiene que ver con la política exterior, es un hombre mayor, por eso se decidió que nos representara en Argentina, es un Internacionalista de primer orden", aseguró el presidente.

He solicitado al Comité de Ética analice el caso de Embajador en Argentina acusado de robar libros en famosa librería. Por lo pronto he ordenado regrese a casa. De comprobarse que el video es veraz será separado del cargo inmediatamente. Cero tolerancia a la deshonestidad.

Enfatizó que la Secretaria de Relaciones Exteriores ya investiga el caso y están a la espera de la declaración de Recio Becerra para aclarar la situación. En caso de comprobarse que cometió algún delito, podría ser destituido de su cargo.

El presidente comparó la situación del embajador con una situación que él mismo vivió en el 2000 en una librería Gandhi.

Aseguró que en ese entonces mientras era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, había quedado de verse con una persona en una librería de la empresa Gandhi, donde "un señor" le regaló un libro.

Al no llegar la persona con la que se había citado, López Obrador se retiró de la librería, pero el personal de seguridad le pidió el recibo del compra del libro que aseguró que le habían regalado.

Me salí con el libro en la mano, me detuvieron, me pidieron la nota, les dije que me lo acababan de regalar y me dijeron que no podía llevármelo sin comprobar el pago y ya lo regresé", contó.