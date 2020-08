Defiende PESH candidatura de ‘El Cochiloco’: es elegible y tiene capital político

Sharon Madeleine Montiel Sánchez, dirigente del Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH), afirmó que José Gerardo Olmedo Arista, ‘El Cochiloco’, ubicado por el aparato de inteligencia estatal como uno de los 17 objetivos delincuenciales prioritarios, cumplió con todos los requisitos de elegibilidad para ser su candidato por la alcaldía de Cuautepec de Hinojosa, además de tener “capital político”.

En entrevista con AM Hidalgo, la funcionaria partidista aseveró que el también exedil (2012-2016) presentó carta de antecedes no penales expedida por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH).

El 18 de junio, durante la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador en Hidalgo, el mandatario Omar Fayad Meneses reveló los 17 objetivos delincuenciales prioritarios en la entidad, entre los que se encuentra Olmedo Arista, señalado por robo de hidrocarburo y otros delitos en la región de Tulancingo.

Montiel Sánchez afirmó que entre los filtros de su instituto para la postulación de aspirantes a alcaldes se encuentran la “capacidad de liderazgo” y “compromiso con la sociedad”.

Según el reporte de Servidores Púbicos Inhabilitados y Sancionados de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el exalcalde por Nueva Alianza está inmerso en dos procesos administrativos y fue inhabilitado por tres años para ostentar cargos públicos por haber incurrido en “negligencias” durante su gestión. La sanción de los expedientes CM-CHH-PA-PER-002/16 y 004/16, van del 18 de febrero de 2020 al 18 de febrero de 2023.

Al respecto, la líder del PESH afirmó que el aspirante acreditó con un documento no estar inhabilitado por parte de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Hidalgo.

Si la Procuraduría General de Justicia tuviera una resolución en la que algún candidato estuviera involucrado en la comisión de un delito y hubiese sido ya sancionado, evidentemente no nos podrían expedir, bueno, a él, porque es un documento de carácter personal, una carta de antecedentes no penales”, mencionó.

La representante pesista consideró que a los partidos no les corresponde realizar investigación de los perfiles, pero de forma interna los “revisan” pidiendo carta de antecedentes no penales para verificar su elegibilidad. Por ello, dijo, creen en el dictamen de las autoridades jurisdiccionales.

Si ambas autoridades nos están diciendo, una (PGJEH), que no está implicado ni sancionado por la comisión de un delito, y la otra (Contraloría) nos está diciendo que no está inhabilitado, pues nosotros no podemos decir lo contrario, no podemos cerrarle las puertas a un ciudadano que está cumpliendo con ello (requisitos)”, comentó.