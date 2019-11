Definirán mecanismos para renovar dirigencia del PRI en Hidalgo

A más tardar el próximo 19 de noviembre el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI deberá definir los mecanismos para la renovación de la dirigencia estatal en Hidalgo.

Así lo informó Julio Valera Piedras, secretario general del PRI en la entidad, quien junto con la presidenta del partido Erika Rodríguez Hernández, estaría a días de entregar la dirigencia, pues su periodo finalizará a finales de noviembre.

En entrevista, Valera Piedras dijo desconocer si se llevará acabo la renovación o ampliarán su periodo, toda vez que esa decisión le correspondería “única y exclusivamente” al CEN del PRI.

NOTA RELACIONADA: Llega Erika Rodríguez a la presidencia del PRI en Hidalgo

Al aproximarse el inicio del proceso electoral de ayuntamientos en Hidalgo, el 15 de diciembre, el también diputado local dijo desconocer cuál será la estrategia política que marque su dirigencia.

Respecto a si considera prudente ampliar el periodo del actual comité directivo del tricolor en Hidalgo, para mantenerlo durante el proceso electoral de ayuntamientos 2019-2020, respondió:

“Decirlo yo no tendría ningún efecto, no debiera ser. No es un tema que nos ocupa, pues insisto en que estamos centrados en el plan de trabajo que ya tenemos y que no queremos soltar”, concluyó.