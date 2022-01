Defraudados 40% de compradores inmobiliarios en Hidalgo; pierden hasta 200 mil pesos

Desde 50 mil hasta 200 mil pesos son las cantidades que pierden ciudadanos interesados en comprar un inmueble en Hidalgo tras ser víctimas de fraudes por pseudo asesores inmobiliarios, por ello la AMPI Pachuca busca impulsar la Ley inmobiliaria ante el Congreso local para regular a los profesionales en el ramo que no están registrados, indicó su presidenta Sonia Penélope Galván Martno están registradosínez.

La recién nombrada presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Pachuca Regional, dio a conocer que cuatro de cada diez personas que piden el apoyo de intermediación inmobiliaria caen en manos de personas que no conocen el medio, los valores de mercado, los procesos notariales o procesos fiscales como la Ley antilavado de dinero, para una compraventa inmobiliaria, lo que puede derivar en fraude de quien vende o quien compra.

En conferencia de prensa, indicó que AMPI Pachuca realiza mesas de trabajo para desarrollar la Ley de servicios inmobiliarios, por lo que invitó a algunos sectores que son punta de lanza en el desarrollo urbano y de casa habitación a que se sumen a la propuesta.

Indicó que dicha normativa permitirá regular la actividad de los servicios inmobiliarios para evitar los fraudes a la sociedad, “es impresionante la cantidad de gente que llega a nuestras oficinas y nos platica que le robaron el anticipo, que dio un enganche y no se los entregaron o entregó la documentación y el asesor se desapareció”.

Galván Martínez comentó que regular la Ley inmobiliaria también va a ayudar al estado a la recaudación por medio de los servicios inmobiliarios para que exista un padrón de personas que puedan presentar sus servicios en ese sector en Hidalgo, para que no tan fácil alguien pueda ser inmobiliario, sino solo los que estén capacitados y formen parte de una asociación.

“Vemos cómo la gente llega a AMPI y ya no quiere dar documentación ni anticipos porque en otro lado les robaron 80 mil, 100 mil o 200 mil pesos y ya no le contesta el asesor. Las cantidades son grandes, no estamos hablando de cantidades pequeñas, son arriba de los 50 mil pesos, que los ciudadanos que quieren comprar un inmueble han llegado a perder”, expresó.