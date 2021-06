Dejan corona fúnebre en casa de candidato por Acaxochitlán

El candidato a presidente municipal Erik Carbajal en Acaxochitlán acusó que personas colocaron una corona fúnebre en su domicilio, por lo que anunció que iniciará una denuncia penal, descartó que suspenda su cierre de campaña este día y responsabilizó al candidato Salvador Neri.

El arreglo floral fúnebre tiene la leyenda “Pronto descanso Eric Carbajal”, de acuerdo con las fotografías que el candidato publicó en su red social Facebook.

También dio a conocer un video donde se observa a dos personas con los rostros cubiertos con capuchas cuando trasladan la corona y la dejan frente al domicilio, recargada en una barda con reja, alrededor de las 3:56 horas, este miércoles 2 de junio.

Erik Carbajal señaló al candidato Salvador Neri y a su operador político Eduardo Licona, a quienes responsabilizó de su integridad y la de su familia.

“No me intimidad, así como no me vendí, tampoco me da miedo”, señaló el candidato en una transmisión en vivo.