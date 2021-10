Dejan "vestido y alborotado" a perrito que iba a ser adoptado en Tamaulipas

Tamaulipas.- Anteriormente, una mujer se dijo interesada en adoptar a Eugenio pero después reconoció que no podía tener al perrito y lo dejo "vestido y alborotado".

La persona encargada de la adopción compartió en redes sociales la queja hacia la actitud de la mujer que quedó de ir por Eugenio, quien dijo que su mamá no aceptó tener al perrito en casa. La publicación se viralizó.

"!!DEJARON A EUGENIO VESTIDO Y ALBOROTADO!! (...) Nos dijo que se lo llevaramos el fin de semana, después que hoy miercoles despues de las 6, el dia de hoy le volvemos a llamar y nos dice que nos espera despues de la 6:00 p.m con el perrito, llego a casa toda acarrereada, y bañamos a Eugenio para entregarlo limpio, con su nexgard, uñitas recortadas, cartilla de vacunacion, le vuelvo a llamar y me dice que en 15 minutos me confirma la hora, pasan los 15 minutos y casi una hora después me dice que siempre no va a adoptarlo, porque resulta que al platicarlo con su mama la mama dijo que siempre mejor no", se lee en la publicación de "Melody Patitas".

La encargada de "Melody Patitas" señaló que los adoptantes se les menciona que sus familiares también deben de estar de acuerdo y que en está ocasión para recibir a la interesada tuvo que suspender varias citas.

Tuvo 10 dias para decir que la adopcion no sería posible, así es que el pobre Eugenio se quedo vestido y alborotado, bañadito y perfumado".

Le dije que mi mamá estaba delicada de salud, y que próximamente entraría a cirugía, que a pesar de esos compromisos familiares, haría un espacio para atenderla y llevar a Eugenio a su nuevo hogar, no espero que me entiendan".

Usuarios de Facebook lamentaron que Eugenio no fue adoptado por esa persona, pero también lo celebraron porque corrió con mejor suerte ya que "no necesitaba de dueños irresponsables".

