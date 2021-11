Delegación de San Javier, Ixmiquilpan, se deslinda de manifestaciones en Tula por damnificados

María de los Ángeles Ramírez, delegada de San Javier en Ixmiquilpan, se deslindó de supuestos representantes de la colonia quienes la tarde de ayer acudieron a Tula con el objetivo de manifestar inconformidad por el monto de apoyo que el gobierno federal entregó a damnificados por el desbordamiento del río Tula en septiembre pasado.

De acuerdo con la delegada, un grupo de habitantes de la colonia se dieron cita el sábado por la mañana en la explanada del monumento a Miguel Hidalgo en la zona centro de Ixmiquilpan, donde con pobladores de la comunidad Vista Hermosa se manifestaron por los 10 mil pesos que el gobierno federal entregó a personas afectadas por la inundación.

Posteriormente se trasladaron al municipio Tula para aprovechar la visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador y expresarle su molestia al argumentar que dicha cantidad es una ofensa e insuficiente para resarcir los daños que sufrieron viviendas y comercios.

Lee:‘Es una burla’: damnificados de Tula reprochan por apoyo de 10 mil pesos

Ante ello, María de los Ángeles Ramírez dijo que por su parte y la mayoría de sus vecinos, no existe hasta el momento ninguna inconformidad por dicha situación. "Nosotros no estamos de acuerdo con estas quejas porque de alguna manera se nos está dando respuesta y apoyo, además, no han dicho que ya esto sea definitivo. A lo mejor va a haber más ayuda", comentó.

Añadió que las personas afectadas en su jurisdicción comprenden que son demasiados los ciudadanos con pérdidas, por lo que entiendes que los montos no sean más altos. "Somos muchos, no solo son 20 o 30, estamos hablando de miles de personas y esto es comprensible, tenemos que ser más consientes", puntualizó.

María de los Ángeles Ramírez recalcó deslindarse de las muestras de inconformidad que bajo el supuesto de representar a la colonia San Javier, realizaron algunas personas durante la visita presidencial.

