Demanda busca ‘sacar raja política’, responde alcalde de Tlaxcoapan

Jovani Miguel León Cruz, alcalde de Tlaxcoapan, dijo que la demanda que interpusieron en su contra 14 personas es un asunto político y que, por tanto, hasta ahora no se ha llegado a ningún acuerdo con las presuntas víctimas, por lo que la audiencia del 20 de septiembre sigue en pie.

En entrevista, el mandatario local comentó que la demanda en su contra por fraude, abuso de confianza, de autoridad y negociaciones indebidas, es un asunto que fácilmente pudo ser dirimido ante el juez conciliador municipal, pero que quienes acusan también buscan “raja política”, aseguró.

Aunque reconoció que al ser una instancia bajo su mandato pudiera crear incertidumbre y era necesaria la intervención de la autoridad judicial para solucionar el conflicto.

Cabe recordar que este proceso legal se desprende de que las presuntas víctimas acusan que el alcalde y una funcionaria les solicitaron 65 mil pesos para supuestamente ser dotados de equipamiento de locales al interior del mercado municipal, el cual prevén sea inaugurado el 15 de septiembre.

Recordó que el 4 de septiembre, después que se difirió la audiencia inicial, dialogó con la directora de Desarrollo Económico (también acusada) y los afectados en un área de justicia alternativa instalada en el edificio de los juzgados de oralidad del distrito Tula.

Sin embargo, en esa ocasión no llegaron a un acuerdo y dijeron que ese mismo lunes tendrían una nueva reunión que finalmente no se llevó a cabo porque los demandantes estuvieron ausentes.

“Tuve información un día antes, por parte de un integrante del grupo, de que no se iban a presentar, en el entendido que ellos buscan dos cosas: una, que es un tema político, y dos, pretenden un beneficio mayor que la ley no les permite ser otorgado y que evidentemente los que encabezan ese grupo político no permiten llegar a acuerdos legales”.

Según afirmó, las supuestas víctimas solicitan que les regresen los 65 mil pesos que dieron al alcalde para equipamiento en locales del mercado municipal; además, que León Cruz se haga cargo del pago de intereses y un monto extra de 30 mil pesos por concepto de reparación de daños a cada uno de los presuntos afectados.

En cuanto a los espacios que los 14 demandantes tienen al interior del mercado municipal que aún no es inaugurado, omitió dar detalles sobre si serán respetados, bajo el argumento de que era una situación administrativa que no era objeto de la misma entrevista.

Aunque afirmó que todavía buscan negociar con los afectados, hasta el momento no ha concretado una reunión, por lo que la audiencia diferida para el 20 de septiembre sigue en pie.