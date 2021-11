Demoró Conagua en intervenir durante inundación de Tula

Tras dos meses de las inundaciones en Tula y otros municipios, el secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar reveló que pese a tener conocimiento sobre el gran afluente del río desde la noche del 6 de septiembre, fue hasta la madrugada del 7 cuando la Conagua Hidalgo instruyó para intervenir en la situación.

“El día de los hechos, la noche del 6 (de septiembre), empecé a recibir la información a partir de las diez de la noche, el delegado de Conagua me había dicho: ‘Vamos aguantando, no pasa nada, no pasa nada’, y a la 1:30 (horas) me dijo: ‘Ahora sí viene todo’, y a esa hora ya teníamos el agua encima”, refirió durante su comparecencia ante integrantes de la LXV Legislatura.