Denuncia Francisco Patiño represión de Gerardo Sosa Castelán

El investigador Francisco Patiño Cardona, acusó al presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán de ordenar la retención de su salario, así como de sus vales de despensa.

Lo anterior, según el académico jubilado de la máxima casa de estudios, como represalia por registrarse como aspirante a la candidatura de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Mineral de la Reforma.

En conferencia de prensa ofrecida la mañana de este viernes, Patiño Cardona afirmó que Sosa Castelán quería imponer a la diputada local panista con licencia, Areli Maya Monzalvo como candidata de Morena en aquella demarcación.

Mi caso es el único, es una represión selectiva, me ven como un peligro porque ejerzo la democracia y opino libremente, no tengo ataduras, no tengo pelos en la lengua”, afirmó el investigador ante representantes de la prensa.