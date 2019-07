Denuncia Transporte a empresa de taxis en plataforma digital

El director del sistema de Transporte Convencional en Hidalgo, Alexandro Xavier Aquino, dio a conocer que ante la violación a la ley por parte de la empresa Go Cab, que ofrece servicio de taxi a través de una plataforma digital, han iniciado denuncias penales en las cuales no han podido conocer quién está detrás de esta compañía.

Recordó que este tipo de servicio estaba prohibido en la entidad, pero que actualmente la Ley General de Transporte ya lo autoriza; sin embargo, dijo que dicha normativa aún no entra en vigor. Go Cab, explicó, presta este servicio en modalidad de plataforma digital.

El funcionario apuntó que mantienen monitoreada esa empresa desde el año pasado, incluso, inmovilizaron una unidad e iniciaron un proceso penal en su contra.

Nosotros no les hemos autorizado que realicen este tipo de actividad, primero, porque no sabemos quiénes son esas personas que están detrás, tampoco sabemos quiénes son los que traen los vehículos”, aseveró.

Esto se trata de un tema de seguridad que se le debe de ofrecer a los usuarios, y si no se conoce quiénes tienen el servicio, no hay garantías en ningún sentido, afirmó.

Dijo que se mantienen al pendiente para atender este tipo de irregularidades y el año pasado iniciaron la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) que mantiene en curso la investigación.

Xavier Aquino pidió a los usuarios que no utilicen este tipo de servicio debido a que no hay garantías ni de las unidades o sus conductores, “tiene que ver con un asunto de seguridad, pero también de responder ante una contingencia de tránsito porque no sabemos si traen seguro”.

Refirió que no hay una regularización de parte de la Secretaría que estaría imposibilitada para actuar, por ello también ya habían iniciado anteriormente una denuncia contra otra empresa que se denominaba Waxxi, la cual ya salió del mercado.