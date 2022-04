Denuncia alcaldía de Huautla a exalcaldesa por irregularidades en obras públicas

La exalcaldesa de Huautla, Martha Hernández Velasco, fue relacionada en 23 denuncias penales como probable responsable del delito de uso indebido de atribuciones, luego que recibió obras públicas sin realizar las observaciones pertinentes para especificar a los constructores que los proyectos no estaban terminados tal y como lo exigen los expedientes técnicos.

En entrevista con AM Hidalgo, el director del área jurídica del ayuntamiento de Huautla, Juan Aguado Solares, explicó que fue esta oficina de la actual administración la que interpuso las denuncias, y añadió que hasta el momento no ha tenido ningún acercamiento con la ex presidenta municipal cuyo periodo abarcó de 2016 a 2020.

A pesar que dentro del nuevo sistema judicial existe la posibilidad de la reparación del daño, lo cual, precisó, permitiría a Martha Hernández Velasco y el grupo de contratistas terminar las obras inconclusas, hasta este miércoles no hay acercamiento al respecto, por lo cual los expedientes ya se encuentran en manos de la Fiscalía Anticorrupción en Pachuca.

Aguado Solares mencionó que las obras que no fueron terminadas están distribuidas en ocho localidades de Huautla: Chalingo, Tepeco, Cuemaco, La Puerta, El Aguacate, La Mesa, Piltepeco y la cabecera municipal, las cuales corresponden a proyectos de sistemas de agua potable, drenajes y habitaciones.

Aunque el abogado no precisó una cifra aproximada del monto que no fue comprobado por la exalcaldesa, refirió que son proyectos que contaron con recursos de 100 mil a 850 mil pesos, por los cuales, agregó, tendrá que responder ante la Fiscalía Anticorrupción.

El director jurídico de Huautla detalló además que decidieron denunciar formalmente ya que las personas afectadas responsabilizaban de la situación a la actual administración.