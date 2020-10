Denuncia aspirante a regidora de Actopan a concejal por difusión de fotos íntimas

Carlynn Houghton, candidata de Podemos a regidora de Actopan, inició una denuncia contra el concejal Omar Ramírez por la difusión de imágenes íntimas sin su consentimiento.

La aspirante señaló que la denuncia ante el Ministerio Público fue por abuso sexual y violencia política de género; agregó que no denunció antes por temor a represalias, según datos del diario Contrapeso Ciudadano.

Lo hago responsable de cualquier cosa que me pudiera ocurrir. Llegó a hacer alarde de que su papá casi, casi era dueño de Actopan, me lo dijo a mí, que calladita me veía más bonita”, señaló la aspirante a ese mismo medio.