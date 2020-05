Denuncia doctora retención ilegal en clínica de Huazalingo

La doctora Iris Azucena Rosas Tapia, de la clínica rural de San Pedro, en Huazalingo, denunció públicamente que fue retenida ilegalmente por la delegada de Barrio Centro, Irlanda Bustamante, y la excandidata de Morena en ese municipio, Estefana Lucero Marcos.

Dicha denuncia la hizo a través de un video que compartió por medio de WhatsApp, donde asegura que la retención fue por varios minutos y que no le permitieron sacar sus cosas ni su auto de la clínica, argumentando que no podía abandonar el lugar sin un aviso oficial del sector salud.

“Estoy privada de mi libertad, no me dejan circular, me detuvieron el carro, están obstruyéndome el paso, voy intentar irme a pie a solicitar ayuda, solo hay una representante de la comunidad, a ver si esto no se hace más grande, voy a solicitar ayuda a ver si alguien me auxilia”, se escucha en el video grabado la mañana del sábado.