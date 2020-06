Denuncia protectora de animales robo de alimento para perros en recuperación

El Refugio “Patitas Tuzas”, que alberga un centenar de perros rescatados en la zona metropolitana de Pachuca, fue víctima del robo de alimento, denunció su propietaria Lourdes Sierra, quien pide ayuda económica para reponer los 150 kilos hurtados.

No me robaron a mí, le robaron a mis perritos. Con trabajos junté dinero para comprar tres bultos, además de los otros tres que fueron producto de una donación de un grupo de veterinarios”, lamentó así la activista durante una entrevista con AM Hidalgo.