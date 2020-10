Denuncian 528 presuntas violaciones sexuales en Hidalgo durante 2020

De enero a septiembre fueron interpuestas en Hidalgo 528 denuncias por el presunto delito de violación sexual, 72 de ellas en Pachuca, de las cuales 32 corresponden a ataques cometidos contra menores de 14 años de edad.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, existen otros 600 registros de algún tipo de violencia sexual para acumular mil 128 denuncias, como abuso, acoso, hostigamiento e incesto.

“Rocío”, quien decidió mantener su verdadero nombre en secreto, relató en entrevista con AM Hidalgo, que fue víctima de violación por parte de su tío.

Siempre estaba tomando, llegaba a casa aprovechándose que mi mamá trabajaba y comenzó a tocarme y a besarme sin mi consentimiento”.

El testimonio agrega que metía sus dedos en ella a la fuerza y le decía que debía obedecer o haría lo mismo a sus hermanas. Por eso guardó silencio.

Me obligaba a practicarle sexo oral, me daba muchísimo asco, vivía con miedo. Alguien entró a mi casa alguna noche y me tocó, me dio miedo abrir los ojos”.

Agregó que nunca supo si fue él y algunas primas habrían sufrido lo mismo, pero en la familia nadie habla de ello”, relató “Rocío” como parte de su testimonio.

El secretariado considera otros casos que atentan contra la libertad y seguridad sexual y de acuerdo con la estadística que presenta, la mayor incidencia es en Pachuca con 204, Tulancingo con 95 y Mineral de la Reforma con 86.

Siguen Tizayuca con 83 casos, Tula con 56 y Tepeji del Río con 20, además se informa que Hidalgo ocupa el séptimo lugar nacional en violación, debajo de Puebla, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Estado y Ciudad de México.

En el caso de “Norma”, quien para efectos de la entrevista también modificó su nombre, hace seis años fue hostigada sexualmente por un jefe de neurocirugía del Hospital del niño DIF, quien a cambio de sexo le ofrecía ayuda para su hijo.

Lo mismo le ocurrió en la Ciudad de México, donde se aprovechaban de su situación y también le ofrecían ayuda en el tratamiento del menor a cambio de favores sexuales. En ninguno de los casos aceptó ese condicionamiento.

En cuanto a “Fernanda”, su ex pareja la violentó. “Un día me encontraba sola en casa, llegó alterado, comenzó a insultarme y abofetearme. Me llevó a empujones a la recámara y con sus dedos me penetró a la fuerza. Yo lloraba y le pedía que parara porque me dolía, pero solo ejercía más presión”.

Se fue y me sentí sucia, avergonzada, guardé silencio y seguí adelante con los trámites de divorcio. Agregó que tiempo después fue a su casa y la golpeó delante de sus hijos que solo gritaban y lloraban, por ellos reaccione y me defendí.

Usa a mis hijos de escudo y aprovecha para atarme de brazos y piernas, me tira al piso y sigue pateándome”. Interpuso una denuncia, pero él también y el agente del ministerio público dice que ninguna de las dos demandas procede.

Me separé de él pero seguía acosándome en la calle, me golpeaba y me robaba mis pertenencias. “No pude salir a la calle con tranquilidad mucho tiempo”, finalizó quien decidió utilizar el nombre de “Fernanda” para compartir su experiencia.

Pachuca aparece en el lugar 38 de los cien primeros municipios con mayor incidencia de feminicidios al registrar tres incidentes en lo que va del año, mientras que Tijuana, Baja California encabeza la lista con 16 delitos de este tipo.