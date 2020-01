Denuncian a diputados de Hidalgo ante Fiscalía General de la República

Hugo Armando Vázquez, abogado y exaspirante a consejero del Instituto de Transparencia de Hidalgo, interpuso una denuncia de hechos por la presunta resistencia de los diputados de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso local a cumplir con lo ordenado por un juez.

La denuncia de hechos la inició en la sede de la Fiscalía General de la República (FGR), donde el ciudadano acusó la comisión de un nuevo delito por la resistencia a la orden de un juez de suspender el proceso de selección de los cinco comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de Hidalgo (ITAIH).

En principio, Armando Vázquez fue descartado para avanzar al segundo bloque del proceso de selección (entrevistas) por la referida comisión; por ello, recurrió al juzgado segundo de distrito, con sede en Pachuca, para promover el amparo 1439/2019 en diciembre del año pasado.

De este amparo se ordenó a la diputada Susana Ángeles Quezada, presidenta de la comisión, posponer el proceso de selección; no obstante “se resistió a la medida cautelar de suspenderlo y retomarlo hasta el momento que se me negó seguir participando”.

El jurista señaló que el pasado 10 de enero “le notificaron a la diputada que tenía 24 horas para hacer todo lo necesario para no designar a los comisionados (pese a que esto fue consumado en diciembre de 2019), ante lo cual, se declaró imposibilitada para impedir el proceso”, dijo.

Armando Vázquez agregó que con base en el artículo 262 fracción quinta de la Ley de Amparo, se establece una violación a la suspensión del proceso de selección de los comisionados y por la resistencia de darle cumplimiento a la orden de una juez. Por ello, se dijo violentado en sus derechos humanos.

Cabe señalar que la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, María Luisa Pérez Perusquía, ha informado que el nombramiento de los comisionados del ITAIH estuvo apegado a legalidad.

Aunque en la denuncia se antepone el nombre de la legisladora Susana Ángeles, el jurista dijo que va contra quien resulte responsable, por lo que incluiría a los integrantes de la comisión, así como al secretario técnico.

NIEGA RELACIÓN CON DIPUTADOS DEL GRUPO UNIVERSIDAD

Por este tema, diputados afines al grupo de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) Ricardo Baptista González, Jorge Mayorga Olvera y Corina Martínez García, han emitido declaraciones contra la legisladora Susana Ángeles.

En ese sentido, Armando Vázquez negó tener relación con ellos, y aseguró que “jamás he trabajado ni recibido un centavo de ellos, solo el ‘hola, buenas tardes’. A mí no me manipula nadie”, señaló.