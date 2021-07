Denuncian a exalcalde de Tepeji por faltante en predial de 28 mdp

El presidente municipal de Tepeji denunció al exalcalde Moisés Ramírez Tapia y al Concejo Municipal Interino por peculado y administración fraudulenta por 28 millones 621 mil pesos.

La denuncia fue presentada ante la Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH) y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, esta última quedó registrada bajo el número 12 2021/07/72.

Se trata de un faltante de 28 millones que detectó la actual administración en la recaudación del predial en el periodo de Moisés Ramírez Tapia, con la omisión del Concejo Municipal Interino en comprobantes timbrados con la denominada serie zeta.

Salvador Jiménez Calzadilla, presidente municipal, explicó que su administración encontró 40 pagos de empresas, 30 en cheque y diez en efectivo, además de 768 personas afectadas, por un monto total de 28 millones.

Cómo nos dimos cuenta: el ciudadano viene a hacer su pago correspondiente, el cual no está registrado”.

Al mostrar el comprobante se evidencia que tiene una serie zeta, la cual no está registrada en el SAT, señaló Jiménez Calzadilla, quien agregó que el pasado Concejo Municipal Interino se dio cuenta de ello pero no hizo nada.

Solicitamos a la auditoría y a la fiscalía la devolución del recurso, al final, son 28 millones de pesos donde se afecta a la ciudadanía, que paga y se le da un documento totalmente falso”.

Y agregó: “el problema lo tenemos nosotros porque viene el ciudadano y me pide que reconozca el pago, lo cual no puedo hacer ya que no está registrado, por lo que pedimos la reparación del daño”.