Denuncian a hombre por atacar mujeres en calles de Pachuca

Un hombre que porta palos, golpea a las mujeres que transitan por la avenida Revolución y la zona centro de Pachuca, alertaron usuarias del grupo de Facebook Entre nosotras nos cuidamos.

Lo describieron como un hombre que hace malabares en la calle con unos palos rojos y que probablemente padece de sus facultades mentales.

“Hoy nos atacó un tipo a las siete de la tarde enfrente del Benjie’s, en Revolución, por donde está el mercado. Traía unos palos rojos con los que hace malabares y con esos palos nos pegó. Comenta la Policía que no puede hacerle nada porque está mal de sus facultades mentales. Pero yo lo dudo, porque solo ataca a mujeres. ¿Alguien ha tenido esta experiencia?”, escribió una usuaria del grupo.

Otra usuaria señaló: “Chicas, si andan por Revolución o zona centro, tengan cuidado, anda un morro fachoso con unos palos y me acaba de pegar en el estómago muy fuerte con ellos, no le pude tomar foto porque me sacó el aire y grité y nadie se paró a ayudarme”.