Denuncian acoso laboral de Arozqueta Solís

Trabajadores del Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial (IHCE) señalaron que desde inicios de 2020 han padecido acoso laboral y malos tratos por parte de Carlos Emigdio Arozqueta Solís, quien funge como director general de la dependencia y asegura que no se han presentado a laborar, por lo que pidió su baja.

En entrevista con AM Hidalgo, Ubaldo Benítez Trejo y Edgar Orlando Ángeles Pérez, directores de Administración y de Acompañamiento y Formación Empresarial, respectivamente, aseveraron que en enero, cuando asumió el cargo, el funcionario les pidió su renuncia sin justificación.

Benítez Trejo afirmó que el 28 de enero pasado, un día después de la petición, fue sacado de las instalaciones del IHCE por un policía.

Su carta de presentación fue de ‘yo soy el nuevo jefe de aquí para que me conozcan acá’. Me manda llamar, que mi ciclo había terminado y que ya no tenía nada que hacer y que me retirara”, agregó.

El trabajador mencionó que informó del caso a la Secretaría de Contraloría, donde le dijeron que se presentara a laborar.

Así en febrero y marzo, me presentaba y no me dejan entrar, él me decía ´tú vente’, y no me dejaba entrar. Así me ha traído, hasta que llegó la pandemia y se trabaja desde casa”, aseveró.

En tanto, Ángeles Pérez expresó que dicho funcionario utilizó con él ese mismo mecanismo. “Dice nos presentamos a trabajar, pero el no me permite el acceso. A mí me sacó de la oficina con policías”, agregó.

ANTECEDENTE

En septiembre de 2018, trabajadores de la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) se manifestaron para exigir el cese de Arozqueta Solís, pues acusaron una serie de despidos injustificados.

Tras la queja, el 5 de noviembre de ese año, Arozqueta presentó su renuncia.

Ahora, ambos funcionarios del IHCE señalaron que para presionarlos el director los denunció por negociaciones indebidas porque familiares recibieron créditos de la institución.

Respondieron que estos son legales, pues los avaló un comité técnico en el que no tienen injerencia.

Los quejosos señalaron que acudirán a la Contraloría estatal para iniciar un proceso contra el funcionario.

RESPUESTA

Consultado al respecto, Arozqueta Solís aseveró que ambos directivos no se han presentado a laborar desde hace casi dos años y medio, por lo que no ha tenido contacto con ello ni los conoce, afirmó.

Agregó que por ello la Secretaría de la Contraloría le solicitó que Benítez Trejo y Edgar Orlando Ángeles Pérez devolvieran el sueldo que devengaron en el lapso que, dijo, no trabajaron, el cual calculó en alrededor de 300 mil pesos por cada uno.

Para que haya acoso laboral, debe haber una relación de trabajo, pero ellos no están trabajando, ya van a cumplir dos años”, mencionó.

Arozqueta Solís insistió en que no solicitó la renuncia de sus subalternos al ser puestos de confianza, sino que pidió su baja ante la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), lo cual no ocurrió. Aseveró que no cuentan con licenciatura y que requiere gente que trabaje.



Sobre los créditos por los cuales inició dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, el directivo dijo que la Contraloría y Auditoría Superior del Estado de Hidalgo hizo las observaciones. “Si es legal, no me toca a mí decidirlo (sino a la procuraduría)".

Agregó que esos proceso legales no impiden que los funcionarios se presenten a laborar, por lo que los citó esta mañana a las 8:30 horas.



Arozqueta Solís asumió como encargado del IHCE en enero de 2020, luego que Julio Rafael Bravo Bautista fue suspendido por una investigación por presunto mal uso de recursos.