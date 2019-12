Denuncian bullying contra niña con problemas de lenguaje en primaria de Huejutla

Un padre de familia pidió la intervención de autoridades educativas locales y estatales al denunciar un caso de presunto acoso y violencia escolar en perjuicio de su hija que, dijo, padece problemas de lenguaje.

En entrevista con AM Hidalgo, Carlos Cruz Esteban mencionó que son constantes las quejas de su hija por abuso de sus compañeros de salón y acusó desinterés de la profesora de primer grado para atender este asunto.

El tutor agregó que este problema ocurre en la escuela primaria Emiliano Zapata, con clave CCT-13DPR0447R1, ubicada en la colonia Adolfo López Mateos, antes Papalotes, en la ciudad de Huejutla.

Dijo además que su denuncia fue registrada en la oficina de atención ciudadana de la agencia del Ministerio Público con el numeral RAC-05-2019-02419. Asimismo, mencionó que dialogó con la representante de Educación Pública en Huejutla, quien se comprometió atender el caso.

“La profesora Soraya Inés me atendió muy bien y me canalizó con el supervisor escolar para que trate el asunto de bullying contra mi hija”; sin embargo, refirió que hasta el momento esto no ha ocurrido.