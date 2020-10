Denuncian dos casos COVID en personal del ITAIH pero no refuerzan prevención

Trabajadores del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de Hidalgo (ITAIH) dieron a conocer que dos trabajadores dieron positivo a COVID-19, no obstante, el resto de los empleados continúan labores presenciales y no han reforzado medidas sanitarias en instalaciones.

Trabajadores inconformes con la situación que pidieron permanecer en el anonimato por temor a represalias, detallaron que una de las personas contagiadas es del área de comunicación, además del asistente de un comisionado.

Pese a que las actividades del ITAIH no son consideradas esenciales, los más de 70 trabajadores acuden a su sede ubicada en Zona Plateada, pues no les han permitido desahogar pendientes desde casa.

Continúa con trabajo presencial sin escalonamiento de horario personal jurídico, de administración y finanzas, así como empleados adscritos a la presidencia que ocupa Mirna Rocío Moncada Mahuem.

Quienes se turnarán cada tercer día en oficinas son las asistentes de comisionados, mientras que el área de capacitación asistirá solo una vez a la semana, detallaron.

"La presidenta nos comentó que no podemos irnos porque hay mucho trabajo que sacar y por cumplir, que ya tuvimos vacaciones en marzo por la pandemia y que si no cumplimos con trabajo vamos a ameritar algo más", precisaron a AM Hidalgo.