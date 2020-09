Denuncian ingobernabilidad en Mineral del Monte por negativa de información

Mauricio Rodríguez Tello, presidente del Concejo Municipal, y María del Socorro García López, vocal ejecutiva en funciones de síndico de Mineral del Monte, fueron acusados de negar información de la administración a los vocales con función de regidores.

Por esta situación, “este municipio tiene un tema de ingobernabilidad, pues los regidores no pueden ejercer las funciones, no les dan información, no pueden entrar a las oficinas (del ayuntamiento) porque los han sacado a la fuerza”, denunció la diputada local del PAN Claudia Lilia Luna Islas.

La legisladora recordó que el pasado 4 de septiembre fueron nombrados los 84 Concejos Municipales, y al tomarles protesta juraron hacer cumplir la ley, así como las obligaciones inherentes al cargo.

Sin embargo, “estas funciones no las han podido desarrollar los cinco vocales del ayuntamiento de Mineral del Monte, pues el presidente y la vocal ejecutiva (síndica) se han negado a brindar la información necesaria a las y los vocales”, denunció.

Los cinco integrantes del Concejo Municipal agraviados son Demetrio Ordaz Arriaga, Adelina Silva Tavera, Martha Gloria Alfaro Pérez, José Guadalupe Arriaga Oropeza y Aline Clava Armenta.

La información que les han negado, dijo la diputada del PAN, “es la cuenta pública, los estados financieros y el estado que guarda la administración municipal, así como la información proporcionada por la administración saliente durante el proceso de entrega recepción”.

Además, no han querido dar a conocer quiénes son los directores y secretarios del ayuntamiento, ni han informado cuántos trabajadores han sido despedidos al asumir la administración municipal, acusó.

Estás irregularidades “son una falta grave, ya que una de las atribuciones y obligaciones contraídas por los concejales municipales es la de elaborar las observaciones que fueran necesarias sobre la información de la entrega recepción por las administraciones salientes y así puedan ser fincadas las responsabilidades administrativas y penales si fuera necesario y pertinente”.

Ante tal opacidad, la legisladora hizo un exhorto al presidente y a la síndica del Concejo Municipal de Mineral del Monte, para que se conduzcan de acuerdo con sus funciones, atribuciones y obligaciones contempladas en la Constitución Política; además, entreguen la información necesaria para el correcto desarrollo de las atribuciones y obligaciones de los cinco vocales (regidores).