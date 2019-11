Denuncian maltrato psicológico y física contra alumnos de primaria

TOLUCA.— Padres de familia mantienen tomadas las instalaciones de la primaria Miguel Hidalgo, ubicada en San Andrés Cuexcontitlán al denunciar varios casos de maltrato psicológico y físico contra alumnos de esta escuela.

Los inconformes exigieron la destitución de por lo menos seis profesores, del director José Luis Rosales y de la subdirectora, por ser omisos a las quejas que se han presentado desde del 2018.

En el lugar se concentraron más de 200 padres de familia para impedir el acceso de los maestros, por lo que más de dos mil niños, de los dos turnos, se quedaron sin clases.

Durante la protesta los papás y algunos alumnos de la institución señalaron a los docentes de maltratar presuntamente a los niños y cobrarles por salir al recreo.

“Me pega, me amenaza con una navaja, me agrede, a veces me tira la comida, me pega en las piernas, me rasguña”, esto es parte de la carta que escribió una niña para denunciar los abusos que, dice, sufrió por parte de una maestra.