Denuncian nuevas irregularidades en Pensión para Adultos Mayores

Tras la revelación de una presunta irregularidad en la entrega de pensiones para adultos mayores, que opera la secretaría federal del Bienestar en Hidalgo, nuevos afectados en Pachuca y Mineral de la Reforma dieron a conocer sus casos.

Luego que AM Hidalgo expusiera el problema que enfrenta el señor José Pascual Emilio Moreno Jarillo, de 72 años de edad y vecino de la capital estatal, otros dos adultos mayores expusieron algunas complicaciones para reclamar su pensión.

LE SUSPENDIERON LA PENSIÓN

Rosa Vasconcelos Gómez de 77 años de edad y originaria de la capital hidalguense, tiene una discapacidad que le impide caminar. Desde junio del año pasado, hace 11 meses ya, le fue suspendido el pago bimestral de su pensión.

Si bien nos tiene a nosotros, sus hijos, que podemos darle un poco de dinero, ella espera con mucha ansia el recurso de su pensión, pues siente que eso no se lo está regalando nadie, que es suyo, para que así no nos dé molestias”.

Así lo relató su hija Francisca Pazarán durante una entrevista con AM Hidalgo, donde agregó que ante la suspensión en la entrega de la pensión federal, su madre está visiblemente afectada, incluso recurrentemente se deprime.

La cancelación ocurrió en el bimestre junio-julio de 2019. “En la delegación de Bienestar nos dijeron que la pensión se había suspendido, ya que en el sistema encontraron una duplicación del apoyo, por eso la dieron de baja”, relató.

Fue lo único que me dijeron, agregó Francisca Parazán, quien apoya a su madre con los trámites y solicitó entonces hablar con algún directivo. Sin embargo, las personas que la atendieron le dijeron que no había con quien hacerlo.

En total, la suspensión suma seis bimestres (de junio de 2019 a mayo de 2020), que representan 15 mil 600 pesos dejados de percibir por la señora Rosa, cuando anteriormente, el apoyo del programa Prospera le llegaba sin problemas.

Pedimos a las autoridades federales que estén más atentas a las personas de la tercera edad, pues uno no sabe si verdaderamente duplicaron su apoyo. A ellos los deprime mucho”, finalizó Francisca Pazarán, hija de la mujer afectada.

DESAPARECIÓ EL DEPÓSITO

Jesús Elías Hernández García, de 72 años de edad y vecino de Mineral de la Reforma, denunció la desaparición del depósito de su pensión en marzo pasado, cuando se percató que en la cuenta donde le transfieren, no estaba reflejado.

En marzo se realizaron dos depósitos a mi cuenta: el primero el día 10 (con normalidad) y el segundo debió caer entre los días 21 y 23. Éste último nos lo adelantó el Presidente por la emergencia sanitaria de coronavirus”, dijo.

Tras acudir al banco a retirar el último depósito, “me percaté que mi cuenta seguía en ceros. Sin embargo, imprimí una copia de los movimientos y resulta que sí habían hecho el depósito, pero fue retirado el 23 de marzo a las 11:48 horas”.

Jesús Elías Hernández García dijo no haber hecho esa transacción y acudió entonces a la delegación de la secretaría del Bienestar y “ahí lo único que me dijeron fue que el problema no era de ellos, sino de Bancomer”.

Por esta situación, presentó una queja ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), pues ese dinero lo destina a gastos personales y para apoyar a su familia.