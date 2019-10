Denunciará Areli Miranda a Jorge Mayorga ante Comisión de Derechos Humanos

La diputada local perredista, Areli Miranda Ayala no dará carpetazo a las burlas de su homólogo, el morenista Jorge Mayorga Olvera y acudirá ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) para iniciar una queja.

El representante popular exhibió una imagen con la que comparó la tauromaquia con la interrupción del embarazo, mientras la legisladora presentaba una iniciativa para defender la vida animal, lo que fue considerado como una burla.

Miranda Ayala explicó que por motivos de agenda no ha podido acudir a la CDHEH para presentar la denuncia por los hechos registrados durante la sesión ordinaria del pasado martes 1 de octubre cuando daba lectura a una iniciativa.

No voy a dar carpetazo, todo lo contrario, sólo que hasta el momento no he tenido la oportunidad de asistir a la Comisión; en mi partido se tomarán ya acciones, además, las activistas sociales que se han solidarizado”, puntualizó.