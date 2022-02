Desata polémica en Congreso de Hidalgo postura de AMLO contra prensa

El señalamiento de la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Silvia Sánchez García sobre que el gobierno federal no permite la libertad de expresión en la prensa, desató un debate en el Congreso de Hidalgo con legisladores morenistas y aliancistas, quienes justificaron el actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Qué periodistas son buenos y cuáles son malos está a contentillo del inquilino de Palacio Nacional”, señaló la diputada del PAN, Silvia Sánchez García, quien consideró nula la libertad de expresión a nivel federal y desató un debate con legisladores de Morena y Nueva Alianza.

Durante la sesión del viernes 18 de febrero de la diputación permanente del Congreso de Hidalgo, la legisladora panista presentó un posicionamiento mediante el cual reprobó la manera en la que el gobierno federal trata a la oposición y a la prensa que lo critica.

Además, la asambleísta blanquiazul recordó que en pasados días en medios internacionales se dio a conocer la noticia de que los hijos del presidente no viven de la manera austera que su padre pregona.

Por lo anterior, a nombre de su bancada, la diputada solicitó una investigación profunda y que esclarezca el conflicto de interés y actos de corrupción por parte de la familia presidencial, para terminar con las que consideró como simulaciones, “no es un capricho panista”, aseguró.

Al terminar el posicionamiento de la legisladora panista aparecieron las respuestas por parte de asambleístas morenistas y aliancistas.

La primera en tomar la palabra fue la diputada de Morena Vanessa Escalante, quien aseguró que el partido de la cuarta transformación se ganó el cariño y la voz de la gente sin necesidad de gastos ostentosos ni ser “fifís”.

Posteriormente, el legislador de Nueva Alianza por el distrito III de San Felipe Orizatlán, Noé Hernández Bravo, aseguró que la petición de la diputada panista era acertada, pero también invitó a que se revise la transparencia de los trabajos que realiza la alcaldía de Xochiatipan, municipio hidalguense gobernado por el partido blanquiazul en la figura de Óscar Bautista.

Para culminar el debate, participó el diputado morenista Andrés Caballero Zerón, quien hizo remembranza de la vida lujosa de los hijos de la ex primera dama Martha Sahagún, quienes fueron acusados en 2015 por desvío de fondos mediante una empresa de construcciones en Celaya.

De igual manera, señaló que las acusaciones a los hijos de López Obrador forman parte de una campaña mediática de quien ve amenazados sus intereses, a los que denominó como “medios chayoteros”.

“En los medios hay excepciones, pero algunos forman una campaña mediática de golpes blandos como los que se dieron en Centroamérica, pero la familia del presidente no es como la de los otros, no hay conflicto de intereses, ahora con las simulaciones yo me pregunto por qué al momento del presupuesto no vi que se estipulara dinero para la fiscalía de defensa a los periodistas en Hidalgo, ¿En dónde está el compromiso con ellos entonces?”, señaló Caballero Zerón.