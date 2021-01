Descalifica Crespo apoyo que brindará alcaldía de Pachuca a comerciantes por COVID

Fue aprobada en comisiones una iniciativa para que el ayuntamiento de Pachuca otorgue descuentos de hasta 50 por ciento en trámites de apertura y renovación de licencia de funcionamiento, algo que se ejecutaba ya antes del COVID-19.

Según el regidor independiente, que contendió a la presidencia municipal de la capital estatal, Ricardo Crespo Arroyo este tipo de apoyos fueron aplicados ya por administraciones anteriores, sin que existiera aún la pandemia de coronavirus.

Por lo tanto, cuestiona cuál es el apoyo que anunciará la administración del priista Sergio Baños Rubio, además de haberse aprobado en comisiones sin estadísticas de por medio, ni diferenciar entre pequeñas, medianas y grandes empresas.

En entrevista con AM Hidalgo, el regidor plurinominal detalló que la alcaldía no hace nada para apoyar, mitigar y prevenir la pandemia. Recordó que él presentó al alcalde un plan al respecto, “que se lo ha pasado por el arco del triunfo”.

La comisión de Hacienda y Fomento Económico sesionó esta semana para analizar la iniciativa que presentó la regidora priista, María Elena Carballo Ogando, donde plantea la posibilidad de realizar descuentos a los dueños de comercios.

Según Crespo Arroyo, en el marco de la pandemia de COVID-19, la propuesta radica en descontar hasta 50 por ciento en el trámite de apertura y renovación de licencias de funcionamiento, la cual fue aprobada, pero no es algo nuevo.

Recordó que este mismo subsidio se aplicó en la pasada administración, de la panista Yolanda Terrería, antes de la existencia de la pandemia, y acotó que no es lo mismo un pequeño negocio que un supermercado transnacional.

Tampoco es lo mismo un comercio no esencial, que no ha tenido ingresos y de todos modos, los comerciantes sin ingreso por la pandemia deben pagar su renovación, situación que no es un apoyo”, señaló el exmilitante priista.