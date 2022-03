Descalifica asesor de Andrés Caballero acusaciones en su contra; son falsas, asegura

Jerónimo Castillo Rodríguez, asesor del legislador Andrés Caballero Zerón, calificó las acusaciones de acoso y hostigamiento sexual en su contra como falsas y sin sustento, además de ser derivadas del exhorto que presentó el diputado contra el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) por fallas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de las elecciones municipales en 2020.

Una semana después de que un grupo de mujeres acudió a la sede del Poder Legislativo a manifestarse contra Castillo Rodríguez, a quien acusaron de presunto acoso y hostigamiento sexual y laboral, el asesor del diputado morenista ofreció a los medios de comunicación una conferencia de prensa en la cual negó dichos señalamientos que calificó de calumnias sin sustento.

De acuerdo con el asesor, las manifestantes solo fueron atendidas por la diputada priista Erika Rodríguez y se negaron a hablar con los demás legisladores, por lo que hasta el momento las implicadas no han regresado a sostener su acusación a pesar de que ya se les notificó que serán recibidas por la presidencia de la mesa directiva del Poder Legislativo.

SOSPECHAN REPRESALIAS DEL IEEH

Al ser cuestionados sobre el origen de las acusaciones, ambos señalaron que estas surgieron a raíz del exhorto que presentó el diputado Caballero Zerón hace unas semanas, por el cual se buscó que Ariadna González, presidenta interina del IEEH, investigara a fondo las fallas del PREP en las elecciones municipales de 2020 por las cuales Guillermina Vázquez Benítez fue destituida del organismo.

“Me llama la atención que esta reacción fue posterior a que se le exigió a la presidenta interina del IEEH ordenara al órgano de control llegar al fondo de las investigaciones para sancionar legalmente a los responsables (de la falla del PREP en 2020)”, comentó Caballero Zerón.

HUBO UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, PERO NO SE COMPROBÓ

De igual manera, Jerónimo Castillo admitió que durante su etapa de trabajo en el Instituto Nacional Electoral (INE) fue objeto de un procedimiento disciplinario al ser acusado de hostigamiento laboral, no obstante, el procedimiento no siguió por carecer de elementos probatorios para sostener la acusación a pesar de que las investigaciones duraron un año y medio y no cuatro meses como lo marca la normativa del organismo.

También, el asesor mostró documentos para probar falta de antecedentes penales e inhabilitación para ostentar cualquier cargo público, toda vez que el procedimiento instruido en su contra por violaciones a las normas electorales fue sobreseído por la autoridad competente al no acreditarse responsabilidad, indicó.