Descarta Andrés Caballero que Francisco Xavier vuelva a la diputación

La decisión de Francisco Xavier Berganza de solicitar licencia al cargo de diputado local para buscar la candidatura independiente al gobierno de Hidalgo no divide a Morena, aseguró su suplente y presidente Consejo Estatal, Andrés Caballero.

Tras quedar fuera de los siete seleccionados de Morena que contenderán en la encuesta que promete definir a su candidato a la gubernatura en 2022, Berganza decidió buscar la postulación independiente, pero no significa pérdida de votos.

En entrevista con medios de comunicación, ya como diputación local plurinominal, Caballero mencionó que, a su criterio, es lamentable la forma en la que el antes mencionado abandonó su lugar en la LXV Legislatura del Congreso local.

Andrés Caballero Zerón puntualizó que la impugnación realizada por Berganza en el proceso interno del que quedó fuera, no dividirá al partido debido a la filosofía que arraigan sus integrantes.

Sus acciones no dividen al partido por la filosofía que prevalece en Morena, en todos los actores que es de cerrar filas, la impugnación que puso ante el proceso interno no procederá, no ha lugar dicen los abogados”, comentó.