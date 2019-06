Descarta Copriseh presencia de clembuterol en carne de Pachuca

La titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo (Copriseh), Rosa Gabriela Ceballos Orozco, descartó que la carne que se consume en Pachuca esté contaminada con clembuterol, ya que en el muestreo realizado durante 2018 no detectaron la presencia de esta sustancia.

Hace unas semanas el regidor independiente Navor Rojas Mancera dio a conocer que la falta de sanidad en la matanza de animales y la carencia de un rastro tipo TIF había derivado en que la carne distribuida en la capital del estado tuviera ese tipo de químicos debido a la sal que dan a los animales durante su crianza.

Al respecto, la funcionaria indicó que en 2017 detectaron que en el estado había carne con clembuterol, pues de las 118 determinaciones que realizaron, 31 tomadas directamente en los puntos de venta y 87 en los rastros, tres por ciento dio positivo por la presencia de la sustancia.

Sin embargo, en 2018 se realizaron 200 muestreos, de los cuales, 120 fueron hechos en los rastros y 80 en los puntos de venta, en este caso no hubo una sola detección positiva de que los animales tuvieran presencia de clembuterol.



“Mucha gente puede hablar respecto a que la carne se está presentando con clembuterol, pero esto solo se puede asegurar en la determinación de laboratorio, si no se tiene, difícilmente podemos asegurar que la carne tenga o no estas sustancias”, indicó.



La funcionaria destacó que trabajan no solo en el muestreo, sino también en mantener una capacitación constante e indicó que los productores conocen la prohibición de alimentar a los animales con ese tipo sales, además de las consecuencias que pueden ocasionar.