Descarta Cuauhtémoc Ochoa impugnar sentencia de TEEH sobre actos anticipados de precampaña

Luego de la sanción interpuesta por el Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH) por promoción personalizada y actos anticipados de precampaña, el diputado federal Cuauhtémoc Ochoa Fernández informó que no impugnarán dicha sentencia ya que no cometió ningún delito, además que hasta el momento no ha recibido ninguna sanción del Congreso de la Unión.

El diputado federal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) comentó que los juicios interpuestos por los partidos de oposición no solo contra el candidato común de Juntos Hacemos Historia sino contra militantes morenistas, forman parte de la guerra sucia porque ven que no van a ganar y tratan de ensuciar la elección.

“La presidenta del Tribunal fue muy clara, que yo no cometía ningún tipo de delito y no ameritaba castigo y en ese sentido es como nosotros nos sentimos, aquí lo importante es que Julio Menchaca va a ganar la elección el 5 de junio y que Hidalgo va a tener una transformación”, expresó tras acompañar al candidato a un evento con animalistas.

Al ser cuestionado sobre si pensaba impugnar la sentencia del TEEH, el legislador federal descartó interponer un juicio ante la Sala Superior del TEPJF, “no tenemos nada que contestar, no cometimos ningún delito y es tan claro que la presidenta del Tribunal lo puso dentro de su dictamen”.

Sobre la vista que dio el Tribunal Electoral local al Congreso de la Unión para que emitiera la sanción correspondiente, Ochoa Fernández mencionó que hasta la fecha no ha tenido notificación de alguna sanción por parte de la Cámara de Diputados federal, “habría que preguntarle a los diputados, la verdad es que en lo personal no he tenido ninguna declaratoria de nadie”.

El pasado 10 de mayo, el TEEH resolvió como existentes los actos anticipados de precampaña y la promoción personalizada del diputado federal Cuauhtémoc Ochoa Fernández, debido a la colocación de 37 espectaculares en diferentes puntos del estado, los cuales fueron pagados por la revista Vía Libre con un monto de 222 mil 720 pesos. También dio vista al Congreso de la Unión para que emitiera la sanción correspondiente.

Dicha sentencia derivó de que el 4 de mayo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó una sentencia del órgano jurisdiccional local por no realizar un análisis riguroso e integral sobre los hechos denunciados en el procedimiento especial sancionador TEEH-PES-001-2022 promovido por el PAN, por tanto el Tribunal local emitió una nueva resolución.

ESPERA QUE CONAGUA CONCLUYA A TIEMPO OBRAS EN TULA

Por otra parte, y respecto al inicio de la temporada de lluvias que pudieran afectar a la región de Tula que pertenece a su distrito, el diputado federal dio a conocer que la semana antepasada estuvo con autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que le comentaron que las obras van en tiempo y forma.

“Las lluvias están a punto de iniciarse y espero que Conagua cumpla con los términos de concluir la etapa que es la que genera inundaciones en Tula, a finales de junio. Eso fue lo que nos dijo el director y en eso vamos a estar muy pendientes”, comentó.

Sobre la posible reubicación de habitantes de las laderas del río Tula, indicó que son alrededor de 60 casas las afectadas, sin embargo, el cambio de viviendas es un tema que le corresponde al gobierno del estado en coordinación con el gobierno municipal.

Mencionó que la Conagua no puede actuar respecto a la reubicación de las familias, “pero están tratando de hacer la obra para que no vuelva a suceder lo que sucedió”, refiriéndose a las inundaciones del 6 y 7 de septiembre del año pasado debido al desbordamiento del río Tula.