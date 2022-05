Descarta Francisco Xavier declinar en contienda por gubernatura de Hidalgo

El candidato de Movimiento Ciudadano Francisco Xavier Berganza Escorza descartó que vaya a declinar de la candidatura al gobierno de Hidalgo en apoyo a otros aspirantes, además que no contempla regresar al Congreso local de donde pidió licencia porque aseguró que va a ganar la elección.

Por su parte, el coordinador nacional del movimiento naranja, Dante Delgado Rannauro, rechazó la propuesta de la alianza Va por México de aliarse para buscar la presidencia de la República, ya que indicó que el partido está generando un crecimiento importante, “hoy Hidalgo representa de manera muy clara un punto de partida relevante que nos habrá de permitir tener resultados y favorables”.

En conferencia de prensa, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano y el candidato de dicho partido a la gubernatura de Hidalgo, indicaron que el organismo político construye los ejercicios que les permitan fortalecerse en cada una de las regiones del país.

Al ser cuestionado sobre si en caso de no ganar la gubernatura de la entidad regresaría al Congreso local, Francisco Xavier Berganza Escorza aseguró que no está en su mente la derrota y prefiere evitar pensar eso.

“No está en mi chip. Vamos a ganar la elección y van a llevar una sorpresa muchos, y lo digo con mucha contundencia, con certeza. No quiero pensar, porque no va a pasar, vamos a ganar, Hidalgo va a cambiar, estamos en un proyecto que aparte de todo tenemos un proyecto nacional, este es un primer paso”, refirió el candidato.

Sobre si habría una posible declinación del candidato a la gubernatura, el coordinador nacional respondió que es parte del discurso de la vieja política, porque no pueden hacer otras cosas.

Sobre las visitas de respaldo de funcionarios públicos federales a la candidatura de Juntos Hacemos Historia encabezada por Julio Menchaca, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano descartó que interpondrán procedimientos especiales sancionadores ante los órganos electorales.

“Nosotros no somos lo mismo. En Movimiento Ciudadano no tenemos contemplado hacer lo que hacen otros, tenemos contemplado lo que hacemos nosotros”, expresó.

Además, desestimó las encuestas publicadas que colocan al candidato en tercer lugar, “eso no es cierto. Están en el mismo lugar y van a los mismos debates”.

En tanto que Francisco Xavier señaló que las encuestas son de acuerdo a quien las manda hacer, “estoy tranquilo porque sé lo que hay allá afuera, conozco a mis paisanos, tenemos por mucho la única propuesta seria y basada con un sustento claro, lo demás es una falacia”.

Respecto a la invitación de integrantes de la alianza Va por Hidalgo para que Movimiento Ciudadano se sume a una candidatura única en las elecciones presidenciales de 2024, Dante Delgado indicó que el partido tiene un mandato de la Comisión Nacional Democrática de participar solos en los procesos electorales.

“Mientras otros están pensando en qué es necesario hacer para que sigan los ojos anclados en el pasado, en esa cultura en la que piensan que sumando membretes sumas numeraria y eso no es así. Lo que la gente quiere son propuestas que surjan de planteamientos de ellos mismos en diferentes regiones del país, pero que lamentablemente no se están recogiendo”, comentó.

Recomendó a los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) a que se pongan a trabajar, “parte del problema es que les encanta declarar, en eso se parecen mucho al presidente de la República, ojalá de hablar tanto diera buenos resultados. En lugar de ponerse a trabajar están imaginando lo que pueden hacer en un futuro que cada vez se ve más incierto y lejano para ellos”.

También comentó que aún no tienen algún personaje para la candidatura de renovación de la presidencia en 2024, “eso es la vieja política mexicana. Ya vienen a placearse los candidatos”, y aseguró que en dos años no se construye una candidatura que tenga un consenso federal.

“Lo vamos a hacer de una manera tal que nos va a permitir en 2024 ganar la presidencia de la República aunque algunos no lo crean y otros no lo adviertan en este momento. Tenemos que realinear las fuerzas de la sociedad nacional, construimos candidaturas, no destruimos a personajes, eso lo han hecho otros y gastan mucho dinero, nosotros estamos construyendo; no estamos pensando en quién va a ser nuestro candidato”, finalizó.