Descarta Julio Valera problemas con PAN y PRD por candidatura en Va por México

Luego que la alianza Va por México entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) fue pactada en cuatro entidades, el dirigente estatal del PRI, Julio Manuel Valera Piedras, consideró que no tendrán problemas en elegir al candidato común para competir por la gubernatura de Hidalgo en 2022.



En entrevista telefónica con AM Hidalgo, el dirigente priista en la entidad señaló que el candidato o candidata de la coalición será elegido con base en las capacidades territoriales y el poder que tienen los partidos en el estado, por lo que no vislumbra dificultades con PAN y PRD para la elección de la candidatura.

Antes de ser pactada y parte de hacer pública la alianza, es el reconocimiento de las capacidades territoriales y del poder que tiene cada partido en el estado, entonces no veo ningún problema en que nos vayamos a poner de acuerdo para seleccionar al candidato”, puntualizó Valera Piedras.

Lo anterior, luego que este martes se hizo oficial la coalición Va por México, integrada por PRI, PAN y PRD, para las elecciones de gobernador del próximo año en Hidalgo, Durango, Aguascalientes y Tamaulipas, mientras que continúan las pláticas para llegar a un acuerdo en dos entidades más.

Desde el pasado proceso electoral que me tocó ser ya dirigente de mi partido (PRI), tuve el privilegio de mantener una relación de respeto, cordialidad y sobre todo de mucha construcción entre los diferentes partidos, que son puentes que tenemos que aprovechar para seguir transitando en esta etapa”, declaró Julio Valera.

Es por eso que el dirigente del partido tricolor aseguró que con la coalición construyen el triunfo en la contienda gubernamental cuyos comicios serán el 5 de junio de 2022.

PACTAN COALICIÓN VA POR MÉXICO



Así lo anunciaron los dirigentes nacionales de los tres partidos durante conferencia de prensa este martes por la mañana.

