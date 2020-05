Descarta Mauricio Delmar que Hoy no Circula sea recaudatorio, es una medida de salud

Mauricio Delmar Saavedra, secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, descartó que el Hoy no Circula sea un tema recaudatorio, ya que su finalidad es crear conciencia para disminuir la movilidad durante la contingencia sanitaria por COVID-19.

El Hoy no Circula no es un tema recaudatorio, es un tema de conciencia, de tratar de que se concienticen y no salgan a la calle", declaró el funcionario durante su visita en el Hospital General de Tula.