Descarta PGJEH incremento de delitos en Hidalgo; hay más denuncias, señala procurador

Luego de darse a conocer el informe del SESNSP que revela incremento de delitos en Hidalgo, el procurador General de Justicia Alejandro Habib Nicolás descartó que haya aumento en el índice delictivo, sino que hay más confianza de la población para denunciar; además, destacó que en el caso de feminicidios, 95 por ciento de los autores ya fueron puestos a disposición de los jueces y vinculados.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en el primer mes de 2022 la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJEH) inició 3 mil 754 carpetas de investigación, por lo que la incidencia delictiva en Hidalgo aumentó 54.4 por ciento en comparación con lo registrado en enero de 2021.

El titular de la PGJEH desestimó el incremento de denuncias, ya que dijo se deben a que en la institución fomentan la cultura de la legalidad, capacitan a los Ministerios Públicos para que sean empáticos y tienen total apertura en la Procuraduría.

Lo anterior, sumado a que las estadísticas de los años 2020 y 2021 indican que eran menos denuncias debido a la pandemia, ya que por las restricciones sanitarias hubo un cierre parcial de las instituciones, incluida la Procuraduría.

“Ahorita tenemos apertura total, es obvio que va a haber más denuncias, eso no significa que haya más delitos. En cuanto al homicidio doloso, quisiera resaltar que en 2021 hubo una disminución de casi 19 por ciento en el estado, cuando a nivel nacional los índices demuestran otra cosa”, expresó.

Habib Nicolás indicó que existe una cifra negra de casi 90 por ciento de delitos que no se denuncian, pero cuando la gente confía en la institución, se acerca e inicia las carpetas por denuncia o querella no significa que haya más delitos, sino que hay más confianza en las instituciones.

DETENIDOS 95% DE FEMINICIDAS

El funcionario estatal reiteró que no hay un aumento en el índice delictivo de manera general, ya que se requiere analizar cada delito en particular, como el feminicidio, el cual dijo, de presentarse más víctimas en un mes que en otro, no quiere decir que haya grave riesgo de la población ante ese delito.

Detalló que 2020 y 2021 registraron el mismo número de feminicidios, “lo que deberíamos destacar es que en Hidalgo tenemos 95 por ciento de efectividad, es decir, de los autores materiales que cometen el delito de feminicidio, 95 por ciento de ellos ya se encuentran puestos a disposición de los jueces y vinculados, cosa que no pasa en otras entidades del país”.

Según los reportes del SESNSP en 2020 y 2021 ocurrieron 19 feminicidios en cada año; dos sucedieron en enero del año pasado, mientras que el reciente informe del 20 de febrero reveló que la PGJEH inició una carpeta de investigación por ese delito en el primer mes de este 2022.