Descarta SSH más posibles casos de hepatitis aguda grave de origen desconocido en Hidalgo

Hasta la fecha no existen más registros de posible hepatitis aguda grave de origen desconocido en Hidalgo; sin embargo, los Servicios de Salud continúan bajo supervisión tras el fallecimiento de un menor de edad en Tulancingo, informó el Secretario de Salud estatal Alejandro Efraín Benítez Herrera, quien indicó que existen 12 casos de hepatitis tipo A en la entidad.

“No tenemos un caso nuevo, solamente tenemos el de Tulancingo y los demás casos que se nos han reportado afortunadamente han sido por hepatitis viral tipo A”, refirió en entrevista con medios.

Luego de inaugurar el primer Congreso del Sector Salud de Hidalgo: Ética, Ciencia y Medicina 2022 “Dr. Ruy Pérez Tamayo”, el titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) indicó que los 12 casos de hepatitis tipo A se han registrado en distintos municipios de la entidad, entre ellos Tula, Zacualtipán y Pachuca.

Además, todos los pacientes son menores de 16 años de acuerdo con los criterios operacionales que establece la Secretaría de Salud federal, y mencionó que hasta la fecha no hay casos sospechosos de hepatitis aguda grave de origen desconocido.

CONTINÚA VALORACIÓN SOBRE COVID

Benítez Herrera informó que continúan investigando si existió alguna relación entre ese padecimiento con COVID-19, “estamos haciendo algo que denominamos necropsia verbal y es un estudio retrospectivo epidemiológico en donde tenemos que ver la movilidad del niño, así como los contactos que tuvo para poder apoyar o descartar esa posibilidad”.

Mencionó que permanece el seguimiento al caso a través de un grupo que ordenó el Ejecutivo estatal para establecer un equipo de trabajo de vigilancia epidemiológica.

Respecto a la prevención y atención ante la posibilidad de que surjan otros casos de hepatitis aguda grave de origen desconocido, comentó que los hospitales del Niño DIF y el Hospital General de Pachuca de la SSH, así como los hospitales generales del IMSS, tienen sus unidades de terapia intensiva listas.

“Es una situación lamentable, cualquier caso es lamentable y más un fallecimiento”. Sin embargo, dijo, no es motivo de alarma sino de alerta por parte de las autoridades sanitarias ya que el porcentaje de mortalidad del padecimiento es de 80 por ciento. También aclaró que dicha enfermedad no es contagiosa, por lo que no existe cerco sanitario.

MODIFICAN DIAGNÓSTICO POR MUERTE DE MENOR DE TULANCINGO

El 18 de mayo la SSH informó sobre la muerte de un menor de edad de Tulancingo, quien previamente fue trasladado al Hospital de La Raza donde falleció, y al día siguiente el secretario de Salud confirmó que el Indre validó que el padecimiento fue hepatitis aguda grave pediátrica de origen desconocido.

Sin embargo, este martes Benítez Herrera dio a conocer que el estatus del menor fallecido en el hospital de La Raza y quien había sido catalogado como víctima de la enfermedad hepatitis aguda de origen desconocido cambió luego del nuevo protocolo que puso en marcha el Comité Nacional para la Seguridad en Salud el pasado viernes.

Explicó que en este tema la Organización Mundial para la Salud dio nuevas directrices para catalogar a las personas contagiadas con este padecimiento, por lo cual se hizo una modificación al protocolo.

Agregó que aún se encuentra pendiente el diagnóstico definitivo por parte del Indre, debido a que falta la realización de estudios moleculares.