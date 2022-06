Descarta Salud Hidalgo quinta ola de COVID; hay 5 pacientes hospitalizados

Pese al incremento de casos de COVID-19 en las recientes semanas, el secretario de Salud de Hidalgo Alejandro Efraín Benítez Herrera descartó que exista una quinta oleada de la pandemia ya que, dijo, es un repunte que se ha sostenido.

Explicó que cuando se habla de una oleada, se trata de un incremento muy acelerado y puso como ejemplo las olas del mar que tienen un momento de aceleración, alcanzan una parte muy alta que es un acmé y después desciende, "aquí estamos teniendo algo que se denomina en salud pública y epidemiología un repunte que ha sido sostenido, pausado, no son una gran cantidad de casos pero son situaciones que debemos tomar en cuenta y reforzar las medidas de bioseguridad".

Destacó que afortunadamente 99 por ciento de los casos de contagios de coronavirus lo están manejando de manera domiciliaria y hasta este jueves 16 de junio tienen solamente cinco pacientes hospitalizados en todo el sector, tanto del IMSS, ISSSTE y servicios de salud de Hidalgo.

"Sin embargo esto no quiere decir que no pase nada, no sabemos todavía, estamos en etapas aún tempranas para determinar cuáles van a ser los efectos post COVID. Todavía no acaba la pandemia, esta no se finaliza de un plumazo ni por decreto; es una situación que debe controlarse tomando todos, la población en general, las medidas de bioseguridad necesarias para que podamos llegar a buen puerto", expresó ante medios de comunicación.