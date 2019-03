Descarta Sosa relación con Estafa Maestra; confirma recursos por 151 millones de dólares

Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato Universitario de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) descartó estar relacionado con la Estafa Maestra, luego que la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas de dicha casa de estudios por un supuesto lavado de dinero.



El exrector de la casa de estudios ofreció una conferencia de prensa esta tarde en la capital del país, acompañado de legisladores federales de Morena.

La Estafa Maestra, no sé de qué se trate, nosotros no estamos involucrados en nada de esto, no sabemos absolutamente nada, dijo Gerardo Sosa.