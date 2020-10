Descarta candidato del PRI en Tepeji protección tras ataque a balazos

Salvador Jiménez Calzadilla, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a presidente municipal de Tepeji, señaló que no necesita a alguien que lo cuide, por lo que continuará sus actividades proselitistas, luego que en la madrugada fue baleada la casa de sus familiares.

Además, se informó que la hermana de Jiménez Calzadilla inició la denuncia penal, ya que es la persona que vive en el inmueble donde ocurrió el atentado a balazos, donde también estaba su mamá.

Luego de estos hechos, el candidato declaró en conferencia de prensa este miércoles: “No traeré una escolta, porque de eso está fastidiada la gente, el día que me toque, me tendrá que tocar”.

“Vamos a tomar precauciones, pero no podemos vivir con miedo, no voy a tener a alguien ahí que los esté vigilando. Voy a tomar precauciones, pero no voy a tener a alguien, toda mi familia tiene que hacer su vida normal”, dijo.