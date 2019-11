Descartan activar Alerta de Genero en Hidalgo, "no hay niveles altos de conflictividad": Simón Vargas

Pese a los hechos de violencia, personas no localizadas y asesinatos de mujeres en Hidalgo, no es necesario que se active una Alerta de Género, toda vez que los indicadores no reportan un alto nivel de conflictividad.

Simón Vargas Aguilar, titular de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo habló del tema, luego que organizaciones de la sociedad civil y hasta un partido político han urgido a las autoridades la activación de la Alerta de Género.

“Se va a valorar cuándo sea necesario. Hasta hoy no se ha considerado así, pues no tenemos ese nivel de conflictividad”, dijo y explicó que para hacer una solicitud de esta magnitud “se toman en cuenta protocolos y lineamientos, no es porque alguien lo pida, se deben de llenar una serie de requisitos”.

Esto lo dijo al finalizar un evento por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el que se presentó la campaña “Alas para el cambio” y se entregó más de un millón y medio de pesos para el empoderamiento de 375 mujeres en el estado.

HABRÁ ATENCIÓN OPORTUNA EN TODOS LOS CASOS

En la última estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre de este año se iniciaron 17 carpetas de investigación por presuntos feminicidios y Simón Vargas declaró que no habrá impunidad.

“No podemos permitir una más, eso es un compromiso de todos. Hay denuncias porque se confía en las instituciones, si no hubiese confianza no habrían denuncias; entonces, el compromiso es firme y habrá cero impunidad y atención oportuna a todos los casos”, expresó.

Agregó que la estrategia Hidalgo Seguro se mantendrá, pese a que a nivel nacional persiste un problema de “inseguridad crónica”, pues “así lo ha dicho el propio secretario de Seguridad Pública, Alfonzo Durazo”.

Sin embargo, agregó Simón Vargas “en Hidalgo se sitúa todavía como una entidad segura: seguimos siendo el quinto estado más seguro del país; siguen influyendo las inversiones al estado y por tercer año consecutivo, en los períodos vacacionales, la carretera más transitada del país es la México-Pachuca, y eso es porque vienen más visitantes, porque es un estado seguro”, concluyó.