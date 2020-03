Descartan casos de COVID-19 en San Bartolo Tutotepec y Alfajayucan

Las presidencias municipales de San Bartolo Tutotepec y Alfajayucan descartaron casos positivos de COVID-19 en sus demarcaciones, por lo que pidieron a la población no difundir noticias falsas que pudieran generar alarma entre la población.

“Pedimos a la población no difundir información falsa al respecto y atender las medidas y disposiciones del Operativo Escudo que lleva a cabo el gobierno de Hidalgo en todo el territorio estatal”, señala el comunicado de la alcaldía de San Bartolo Tutotepec.

Mientras, el ayuntamiento de Alfajayucan, dijo: “No tenemos ningún caso confirmado de coronavirus; sin embargo, no estamos exentos de que pueda producirse alguno más adelante”.

Ante esta posibilidad, agrega el comunicado, “pedimos no dejar de realizar el lavado de manos constantemente, no salir de casa si no es necesario y, sobre todo, no acudir ni realizar ninguna reunión, fiesta ni congregación mayor a 20 personas, públicas o privadas. No por querer celebrar hoy tengamos que lamentar algo mañana, hagamos conciencia y seamos prudentes”.

Finalmente se recordó a la población que el índice de mortalidad del COVID-19 es bajo.