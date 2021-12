Descartan encendidos de árboles navideños en zona de Tulancingo ante COVID

Municipios de la región Tulancingo mantienen disminución en casos activos y contagios de coronavirus, incluso ya no forman parte de las demarcaciones con mayor incidencia en el estado.

Lo anterior fue señalado durante la reunión del Comité Jurisdiccional de Vigilancia Epidemiológica, donde también se informó que las hospitalizaciones por el padecimiento ya están en fase de meseta.

Por ello, como medida preventiva ante un posible nuevo repunte de contagios y fallecimientos por el virus SARS-CoV-2, además de mantener protocolos de bioseguridad, se estableció no llevar a cabo eventos multitudinarios como encendidos de árboles navideños.

Durante la reunión se señaló que la baja de los casos no significa que ya se ha superado la presencia de COVID-19, muestra de ello es que el número de hospitalizaciones, si bien no ha aumentado, tampoco ha bajado, por lo que la tendencia al respecto podría ser de repunte y no disminución.

A partir de dicha incidencia se determinó no llevar a cabo eventos multitudinarios, hasta nuevo aviso, además de continuar con las jornadas de concientización sanitaria donde participarán instancias municipales y estatales relacionadas con el tema.

INCIDENCIA DE CONTAGIOS

También se dio a conocer que el acumulado de nuevos contagios en las dos semanas más recientes en Tulancingo es de 24 casos, así como tres fallecimientos en el mismo lapso.

En Cuautepec el registro de nuevos contagios es de cuatro, por un fallecimiento en las dos semanas recientes, mientras que Santiago Tulantepec y Singuilucan no tienen registro de nuevos casos ni decesos en el mismo periodo.

Cuautepec, Santiago Tulantepec y Singuilucan se ubican en semáforo sanitario verde (bajo riesgo epidemiológico), mientras que Tulancingo está en alerta naranja (riesgo epidemiológico alto), de acuerdo con el mapa elaborado por la Secretaría de Salud de Hidalgo con base en los datos técnicos de incidencia por COVID-19.

