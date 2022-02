Descartan más heladas en Hidalgo en próximos días, pero continuará el frío

En Hidalgo seguirá el frío al menos por las siguientes 96 horas, pero Protección Civil descarta que nuevamente ocurran heladas como las de este fin de semana en la Sierra y parte del Valle del Mezquital.

Durante este viernes y sábado, el clima en Hidalgo tuvo postales con aguanieve cubriendo gran parte de la Sierra y del Valle del Mezquital, pero en entrevista con AM Hidalgo el subsecretario de Protección Civil estatal, Enrique Padilla Hernández, descartó que sucedan nuevamente.

De acuerdo con el el funcionario estatal, ese fenómeno climatológico es denominado cencellada, que ocasiona incluso que la niebla se congele y es provocado por una masa ártica.

Los lugares donde ocurrieron cencelladas, mejor conocidas como heladas, fueron Zacualtipán lugar que alcanzó temperatura de menos cuatro grados Celsius, además de Actopan, Zimapán, Pacula y Tlalchinol; habitantes de dichos municipios compartieron las imágenes mediante redes sociales.

PRONÓSTICO PARA LAS PRÓXIMAS 96 HORAS

De acuerdo con Padilla Hernández, dichas cencelladas no se volverán a presentar en las próximas horas ya que únicamente tienen duración no mayor a 18 horas; sin embargo, no descartó bajas temperaturas debido a la temporada de frentes fríos, por lo que en Hidalgo el promedio será de cero a diez grados Celsius a lo largo del territorio.

HUEJUTLA TOMÓ PRECAUCIONES ANTE FALLECIMIENTO DE HOMBRE POR HIPOTERMIA

El Cuerpo de Bomberos de Huejutla anunció acciones conjuntas con Protección Civil Municipal para rescatar a personas en condiciones de calle que estén en riesgo por las bajas temperaturas.

Pidieron también a la ciudadanía en general evitar los cambios bruscos de temperatura y consumir bebidas calientes, usar ropa de temporada para enfrentar las condiciones del clima.

De igual manera de informó que hasta mediados de febrero continuará abierto el albergue temporal habilitado en Huejutla para dar resguardo a personas en condición de calle durante el presente invierno, que ha registrado temperaturas matinales de seis grados.

El albergue temporal para dar atención a hombres y mujeres de Huejutla, está ubicado en el auditorio deportivo.

Esto se dio a conocer luego del fallecimiento de un hombre, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en el lugar conocido como El Rastro Viejo, en la zona centro de esa ciudad de la Huasteca, informó en su oportunidad personal de Protección Civil.

